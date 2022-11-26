Pressekonferenz 26.11.2022: Medipolis SC Jena vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier

09. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26. November 2022: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die RÖMERSTROM Gladiators Trier mit Pascal Heinrichs (Headcoach Trier) und Domenik Reinboth (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @roemerstrom-gladiators-trier