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Pressekonferenz 26.11.2022: Medipolis SC Jena vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier

Science City Jena
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09. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26. November 2022: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die RÖMERSTROM Gladiators Trier mit Pascal Heinrichs (Headcoach Trier) und Domenik Reinboth (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga &nbsp;  @medipolissc &nbsp; @roemerstrom-gladiators-trier &nbsp;

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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