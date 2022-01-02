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ProA: Medipolis SC Jena vs. RASTA Vechta

Science City Jena
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Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. RASTA Vechta aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 17. Spieltag am 02.01.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medipolissc   @rastavechtazwei #basketball    #barmer2basketballbundesliga

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Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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