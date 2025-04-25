ProB Playoffs: SC Rist Wedel vs. SV Fellbach Flashers - Achtelfinale - Spiel 2 SC Rist Wedel 25.04.25, 17:45 Uhr Ab 5,00 € Folgen Video-Livestream des Achtelfinalspiels 2 SC Rist Wedel vs. SV Fellbach Flashers in den Playoffs der ProB am 25.04.2025 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @dragons-rhoendorf bayer-giants-leverkusen BasketballDragons RhöndorfBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaSC Rist Wedel ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.