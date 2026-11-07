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Sportkegeln Schere

SC Reckenfeld 1 vs. VOK Osnabrück 1 - 2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere)

SC Reckenfeld 1928 e.V.
SC Reckenfeld 1928 e.V.

UPCOMING

Zum Nachbarschaftsduell erwarten erwarten wir die Mannschaft vom VOK Osnabrück.
@vok-osnabrueck
@2-bundesliga-schere-herren
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3d 06:19:04
14. November um 12:55