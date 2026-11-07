Sportkegeln Schere
SC Reckenfeld 1 vs. VOK Osnabrück 1 - 2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere)
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2. Bundesliga Kegeln (Schere) - Meisterrunde 2024/25 - 1. Spieltag
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 1 vs. SG Düsseldorfer Kegler - Halbfinale WKV-Pokal
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 2 vs. SG Friesen-Siegen - NRW Liga Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 1 vs. SK Heiligenhaus 2 - 2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 1 vs. KV Blau-Weiss Sontra 1 - 2. Bundesliga Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 1 vs. KF Nordhorn - 2. Bundesliga Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 2 vs. SpG Herne 1 - WKV-Pokal Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 2 vs. SK Kamp-Lintfort 2 - NRW Liga Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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SC Reckenfeld 1 vs. SKC Greste-Lage 1 - 2. Bundesliga Kegeln (Schere)
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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Kegeln (Schere) - Regionsmeisterschaften Westfalen Nord - Wettkampftag 6
SC Reckenfeld 1928 e.V.·
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2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere) - 4. Spieltag Meisterrunde
SC Reckenfeld 1928 e.V.·