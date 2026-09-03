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SC Reckenfeld 2 vs. SK Kamp-Lintfort 2 - NRW Liga Kegeln (Schere)

SC Reckenfeld 1928 e.V.
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Auch unsere zweite Mannschaft bestreitet ihr erste Heimsiel. Zu Gast ist die Zweitvertretung der SK Kamp-Lintfort.
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6d 01:03:19
13. September um 07:55