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SC Reckenfeld 1 vs. SK Mülheim 1 - 2. Bundesliga Nord Kegeln (Schere)

SC Reckenfeld 1928 e.V.
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Eine Spielverlegung sorgt dafür, dass die Saison mit dem zweiten Spieltag beginnt.
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