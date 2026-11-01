Sportkegeln Classic
Pauly DKBC-Pokal, 3. Runde 2026/27: Auslosung in Pößneck
Erstmals greifen die international tätigen Vereine ins Spielgeschehen ein. Das betrifft bei den Frauen Meister und Titelverteidiger KV Liedolsheim, der gerade erst den Weltpokal gewann, den SV Pöllwitz (Europapokalsieger) sowie Victoria Bamberg (NBC-Pokalsieger) und den vorjährige Pokalfinalisten, Zweitligist SV Carl Zeiss Jena (NBC-Pokal-Achter). Bei den Männern sind das Meister und Titelverteidiger Rot-Weiß Zerbst (Weltpokalsieger), der SKK Raindorf (Europapokal-Vierter) sowie der VFB Hallbergmoos (NBC-Pokal-Zweiter) und der vorjährige Pokalfinalist Olympia Mörfelden (NBC-Pokal-Dritter).