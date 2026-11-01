Pauly DKBC-Pokal, 3. Runde 2026/27: Auslosung in Pößneck

Die Auslosung zur 3. Runde im Pauly DKBC-Pokal 2026/27 findet am 5. November 2026 in Pößneck ab 18 Uhr statt. Spieltermin für die Runde sind der 19. und 20. Dezember 2026.



Erstmals greifen die international tätigen Vereine ins Spielgeschehen ein. Das betrifft bei den Frauen Meister und Titelverteidiger KV Liedolsheim, der gerade erst den Weltpokal gewann, den SV Pöllwitz (Europapokalsieger) sowie Victoria Bamberg (NBC-Pokalsieger) und den vorjährige Pokalfinalisten, Zweitligist SV Carl Zeiss Jena (NBC-Pokal-Achter). Bei den Männern sind das Meister und Titelverteidiger Rot-Weiß Zerbst (Weltpokalsieger), der SKK Raindorf (Europapokal-Vierter) sowie der VFB Hallbergmoos (NBC-Pokal-Zweiter) und der vorjährige Pokalfinalist Olympia Mörfelden (NBC-Pokal-Dritter).