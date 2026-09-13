Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TSV Neuhausen/Filder 26/27 69,90 € SG Regensburg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter SG Regensburg vs. TSV Neuhausen/Filder 1898 SG Regensburg Männer 17.04.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels SG Regensburg vs. TSV Neuhausen/Filder 1898. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSG Regensburg MännerTSV Neuhausen/Filder 1898 MännerSG Regensburg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.