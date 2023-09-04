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3. Liga: Staffel Süd - Das entscheidene Tor zwischen HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder

HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

04.09.23, 12:23 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder 1898 in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga am 02.09.2023. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 5,00€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball    #liga3    #dhb    #staffel-sued @deutscherhandballbund    @handball-net @3-handball-liga @hcob-maenner @tsvneuhausen @handball-net

Handball TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer handball.net 3. Liga Handball Männer
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