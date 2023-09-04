3. Liga: Staffel Süd - Das entscheidene Tor zwischen HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. TSV Neuhausen/Filder 1898 in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga am 02.09.2023. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 5,00€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @deutscherhandballbund @handball-net @3-handball-liga @hcob-maenner @tsvneuhausen @handball-net