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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. EHV Aue

HC Oppenweiler/Backnang Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

15.02.25, 18:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. EHV Aue in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 15.02.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued @hcob-maenner @ehv-aue-maenner

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