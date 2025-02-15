3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. EHV Aue

15.02.25, 18:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. EHV Aue in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 15.02.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @hcob-maenner @ehv-aue-maenner
21.09.18, 19:10 Uhr
28.09.18, 18:43 Uhr
24.08.21, 10:10 Uhr
30.05.21, 13:47 Uhr
27.08.21, 10:25 Uhr
02.05.23, 09:55 Uhr
02.05.23, 09:49 Uhr
26.04.22, 11:34 Uhr
27.12.18, 21:04 Uhr
16.10.20, 19:19 Uhr
31.05.25, 16:45 Uhr
25.05.25, 13:45 Uhr
03.05.25, 17:45 Uhr
26.10.24, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:21 Uhr
16.11.24, 18:45 Uhr
07.09.24, 17:45 Uhr
28.09.24, 17:45 Uhr
22.03.25, 18:45 Uhr
12.10.24, 17:45 Uhr
05.04.25, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:23 Uhr
08.12.24, 15:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr
11.01.25, 18:45 Uhr
21.09.24, 17:45 Uhr