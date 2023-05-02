3. Liga: HCOB mit überragender Übersicht in der Aufstiegsrunde

Highlight des Video-Livestreams der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. EHV Aue in der Aufstiegsrunde der 3. Handball-Liga am 01.05.2022. #handball #liga3 #dhb #aufstiegsrunde @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hcob-maenner @ehv-aue-maenner