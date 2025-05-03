3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. Vfl Pfullingen

03.05.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang gegen Vfl Pfullingen in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 03.05.2025. @hcob-maenner @vfl-pfullingen @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-s üd
14.12.24, 18:45 Uhr
15.05.21, 10:58 Uhr
25.05.25, 13:45 Uhr
31.05.25, 16:45 Uhr
26.10.24, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:21 Uhr
11.01.25, 18:45 Uhr
21.09.24, 17:45 Uhr
08.12.24, 15:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr
04.09.23, 12:23 Uhr
25.01.25, 18:45 Uhr
16.11.24, 18:45 Uhr
28.09.24, 17:45 Uhr
30.11.24, 18:45 Uhr
05.04.25, 17:45 Uhr
15.02.25, 18:45 Uhr
12.10.24, 17:45 Uhr