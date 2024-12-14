3. Liga: Staffel Süd - VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

14.12.24, 18:45 Uhr
Video-Livestream der Partie VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang der 3. Liga Handball Männer am 14.12.2024. @vfl-pfullingen @hcob-maenner @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued
03.05.25, 17:45 Uhr
15.05.21, 10:58 Uhr
01.11.25, 18:45 Uhr
08.02.25, 18:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr
26.09.25, 18:00 Uhr
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15.02.25, 18:45 Uhr
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07.02.26, 18:45 Uhr
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05.04.25, 17:45 Uhr