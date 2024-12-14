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3. Liga: Staffel Süd - VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

VfL Pfullingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL Pfullingen Männer
VfL Pfullingen Männer

14.12.24, 18:45 Uhr

Video-Livestream der Partie VfL Pfullingen vs. HC Oppenweiler/Backnang der 3. Liga Handball Männer am 14.12.2024. @vfl-pfullingen @hcob-maenner @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued

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