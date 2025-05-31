3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim - Finale

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 31.05.2025. @hcob @hceintracht-hildesheim @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost