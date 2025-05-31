3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim - Finale

31.05.25, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Eintracht Hildesheim im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 31.05.2025. @hcob @hceintracht-hildesheim @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost
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