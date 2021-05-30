3. Liga: Optimal abgewartet! Otto mit langem Pass auf Eichenberger

30.05.21, 14:23 Uhr
Video-Highlight des Rückspiels HC Oppenweiler/Backnang vs. TuS Vinnhorst in der Aufstiegsrunde der 3. Liga am 29.05.2021.
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