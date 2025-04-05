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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. HBW Balingen-Weilstetten II

HC Oppenweiler/Backnang Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

05.04.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HBW Balingen-Weilstetten II in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 05.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued @hbw-balingen-weilstetten-ii @hcob-maenner

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