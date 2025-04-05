3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. HBW Balingen-Weilstetten II

05.04.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HBW Balingen-Weilstetten II in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 05.04.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @hbw-balingen-weilstetten-ii @hcob-maenner
Gestern, 08:06 Uhr
02.11.25, 15:45 Uhr
25.10.25, 17:15 Uhr
20.06.25, 14:11 Uhr
11.10.25, 17:45 Uhr
31.08.25, 14:45 Uhr
04.04.18, 11:25 Uhr
05.06.23, 15:10 Uhr
10.04.25, 18:20 Uhr
26.09.25, 18:00 Uhr
25.05.25, 13:45 Uhr
31.05.25, 16:45 Uhr
26.10.24, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:21 Uhr
03.05.25, 17:45 Uhr
15.02.25, 18:45 Uhr
22.03.25, 18:45 Uhr
12.10.24, 17:45 Uhr
07.09.24, 17:45 Uhr
11.01.25, 18:45 Uhr
16.11.24, 18:45 Uhr
04.09.23, 12:23 Uhr
25.01.25, 18:45 Uhr
08.12.24, 15:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr