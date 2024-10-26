3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. TSB Heilbronn-Horkheim

26.10.24, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang gegen TSB Heilbronn-Horkheim in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 26.10.2024. @hcob-maenner @tsb-heilbronn-horkheim @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-s üd
14.12.24, 18:45 Uhr
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