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3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV 04 Plauen-Oberlosa

HC Oppenweiler/Backnang Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Oppenweiler/Backnang Männer
HC Oppenweiler/Backnang Männer

12.10.24, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang gegen SV 04 Plauen-Oberlosa in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 12.10.2024. @hcob-maenner @sv-04-plauen-oberlosa @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-s üd

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