3. Liga: Staffel Süd - HC Oppenweiler/Backnang vs. SV 04 Plauen-Oberlosa

12.10.24, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Oppenweiler/Backnang gegen SV 04 Plauen-Oberlosa in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 12.10.2024. @hcob-maenner @sv-04-plauen-oberlosa @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-s üd
14.12.24, 16:44 Uhr
18.10.25, 16:45 Uhr
08.11.25, 17:45 Uhr
24.10.25, 16:45 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
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