3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Oppenweiler/Backnang vs. HC Empor Rostock - Halbfinale

25.05.25, 13:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Empor Rostock vs. HC Oppenweiler/Backnang in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Handball Männer am 25.05.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb @hcob-maenner @hc-empor-rostock
30.05.25, 14:58 Uhr
30.11.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 15:45 Uhr
19.10.25, 14:45 Uhr
14.11.25, 17:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
27.09.25, 15:45 Uhr
08.11.25, 18:00 Uhr
09.11.25, 13:30 Uhr
21.09.25, 10:45 Uhr
31.05.25, 16:45 Uhr
03.05.25, 17:45 Uhr
26.10.24, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:21 Uhr
16.11.24, 18:45 Uhr
07.09.24, 17:45 Uhr
28.09.24, 17:45 Uhr
15.02.25, 18:45 Uhr
22.03.25, 18:45 Uhr
12.10.24, 17:45 Uhr
05.04.25, 17:45 Uhr
04.09.23, 12:23 Uhr
08.12.24, 15:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr
11.01.25, 18:45 Uhr
21.09.24, 17:45 Uhr