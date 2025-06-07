3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Eintracht Hildesheim vs. HC Oppenweiler/Backnang - Finale

07.06.25, 13:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Eintracht Hildesheim vs. HC Oppenweiler/Backnang im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 07.06.2025. @hcob-maenner @hceintracht-hildesheim @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-nord-ost
08.11.25, 18:15 Uhr
26.09.25, 16:45 Uhr
14.11.25, 17:45 Uhr
17.04.25, 16:45 Uhr
25.05.25, 14:43 Uhr
31.05.25, 16:45 Uhr
25.10.25, 16:15 Uhr
17.05.25, 17:15 Uhr
30.10.25, 18:15 Uhr
05.10.25, 14:45 Uhr
02.11.25, 15:45 Uhr
01.03.25, 17:45 Uhr
31.08.25, 14:45 Uhr
19.10.25, 14:45 Uhr
09.02.25, 15:45 Uhr
08.03.26, 15:45 Uhr
24.01.25, 18:45 Uhr
27.04.25, 14:45 Uhr
15.12.24, 15:45 Uhr
09.03.25, 15:45 Uhr
23.11.25, 15:45 Uhr