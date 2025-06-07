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3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Eintracht Hildesheim vs. HC Oppenweiler/Backnang - Finale

HC Eintracht Hildesheim Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Eintracht Hildesheim Männer
HC Eintracht Hildesheim Männer

07.06.25, 13:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Eintracht Hildesheim vs. HC Oppenweiler/Backnang im Finale der Aufsteigsrunde der 3. Handball-Liga am 07.06.2025. @hcob-maenner @hceintracht-hildesheim @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-nord-ost

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