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Testspiel: SKK ESCHLKAM 1979 vs. SG DABERG/THENRIED

SKK Eschlkam 1979 ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SKK Eschlkam 1979
SKK Eschlkam 1979

15.08.26, 11:30 Uhr UPCOMING : Live in 3d • 4h • 8m • 37s

Vorbereitung zur neuen Saison 2026/2027.

Sportheim internes Duell zwischen Eschlkam und einem zusammen gemischter Mannschaft aus Bayerwald Daberg und dem SKC Thenried.

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