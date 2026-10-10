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Sportkegeln

2. Bundesliga Ost Männer: SKV "9Pins" Stollberg - BSV Grün-Weiß Friedrichshain

SKV 9pins Stollberg
SKV 9pins Stollberg

Herzlich Willkommen zum Übertragung der 2. Bundesliga Ost Männer Live aus Stollberg. Heute zu Gast der BSV Grün Weiß Friedrichshain zum 4. Spieltag. Viel Spaß beim Zuschauen! @dkbc @dkb#kegeln

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SKV 9pins Stollberg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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