Am 8. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-maenner empfängt unsere Zweite die Gäste vom @skv-9pins-stollberg im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 28.11. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++