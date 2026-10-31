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Sportkegeln

2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - SKV 9Pins Stollberg

SKV Rot-Weiß Zerbst
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UPCOMING

Am 8. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-maenner empfängt unsere Zweite die Gäste vom @skv-9pins-stollberg im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 28.11. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

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SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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