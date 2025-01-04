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Sportkegeln Classic
SKV Bonndorf e.V.
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SKV Bonndorf e.V.
@skvbonndorf
Videos
FREE
UPCOMING
SKV Bonndorf F1 - SG ESV FR/Buggingen F1
16.11.25, 12:55 Uhr
Sportkegeln Classic
FREE
UPCOMING
Heimspiele 20. September 2025
20.09.25, 07:55 Uhr
Sportkegeln Classic
FREE
Verbandsliga Südbaden Frauen, 1. Spieltag (Nachholspiel)
04.01.25, 11:45 Uhr
Sportkegeln Classic
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