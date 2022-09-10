3. Liga: Mit elegantem Spinmove zum Tor!

Highlight des Video-Livestreams der Partie HC Oppenweiler/Backnang gegen TuS Fürstenfeldbruck in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga am 10.09.2022. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hcob-maenner @bruckerpanther