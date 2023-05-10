3. Liga: Unangenehmer Unterarmwurf! Loic packt seine Fackel aus

10.05.23, 14:09 Uhr
Highlight des Video-Livestreams der Partie HSG Krefeld Niederrhein vs. TuS Ferndorf in der Aufstiegsrunde der 3. Handball-Liga am 06.05.2022. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #aufstiegsrunde @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @tus-ferndorf
15.07.21, 12:08 Uhr
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