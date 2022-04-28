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ProA: Alley Oop Battle in Trier

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Highlight desVideo-Livestream des Basketballspiels RÖMERSTROM Gladiators Trier vs. Bayer Giants Leverkusen in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.04.2022. @roemerstrom-gladiators-trier@bayer-giants-leverkusen#basketball#barmer2basketballbundesliga    @barmer-2-basketball-bundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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