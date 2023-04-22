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ProA: Auch per Foul nicht zu stoppen!

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Video-Highlight des Basketballspiels Bayer Giants Leverkusen vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 23.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa@bayer-giants-leverkusen @phoenix-hagen #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesBayer Giants LeverkusenPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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