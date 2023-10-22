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ProA: Giles lässt es krachen! Eisbären mit Steal zum Poster

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Eisbären Bremerhaven vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 21.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @eisbaerenbremerhaven @artland-dragons

SonstigesArtland DragonsEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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