ProA: Nach Turnover - Karlsruhe mit Monsterblock und blitzschnellem Fastbreak

28.09.21, 14:39 Uhr
Highlights des Livestreams der PSK Karlsruhe Lions gegen VfL Kirchheim Knights vom 2. Spieltag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA am 25.09.2021. #basketball #proa @ps-karlsruhe-lions @vfl-kirchheim-knights
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