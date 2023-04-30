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ProA: Omuvwie macht es sich am Ring bequem

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Video-Highlight des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 34. Spieltag am 29.04.2023. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Thorben Paulsen, Experte: Jonas Gieseck. @barmer-2-basketball-bundesliga@phoenix-hagen @gartenzaun24-baskets-paderborn #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesPaderborn BasketsPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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