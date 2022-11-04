ProA: Castlin geht Up’n’Under

04.11.22, 22:44 Uhr
Highlight-Video des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 04.11.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @phoenix-hagen @vfl-kirchheim-knights #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga
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