ProA: Monsterblock hinten, scheppernder Dunk vorne - Karlsruhe macht es schnell

27.03.23, 09:51 Uhr
Video-Highlight des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 28. Spieltag am 25.03.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @ps-karlsruhe-lions @vfl-kirchheim-knights #basketball #barmer2basketballbundesliga #proa
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