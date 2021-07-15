Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € Sportfreunde Loxten 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Sportfreunde Loxten vs. HSG Varel Sportfreunde Loxten Männer 30.01.27, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Sportfreunde Loxten vs. HSG Varel. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerSportfreunde Loxten MännerHSG Varel MännerSportfreunde Loxten Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.