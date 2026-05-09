Premium-Livestream Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/27 59,90 € Stralsunder HV 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II Stralsunder HV Männer 06.02.27, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie Stralsunder HV vs. SC Magdeburg II der 3. Liga Handball Männer am 06.02.2027. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerStralsunder HV MännerSC Magdeburg II MännerStralsunder HV Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.