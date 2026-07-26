Testspiel: Stralsunder HV vs. THW Kiel

26.07.26, 12:15 Uhr
Stralsunder HV vs. THW Kiel
29.07.25, 16:00 Uhr
15.11.25, 14:15 Uhr
19.09.25, 16:45 Uhr
30.03.25, 12:45 Uhr
14.02.25, 18:45 Uhr
15.03.25, 16:45 Uhr
09.11.25, 13:30 Uhr
18.10.25, 15:45 Uhr
26.04.25, 12:45 Uhr
22.11.25, 14:15 Uhr
30.11.25, 14:45 Uhr
08.03.25, 16:45 Uhr
15.02.25, 16:45 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
22.03.25, 16:45 Uhr
05.10.25, 13:45 Uhr
14.12.24, 16:45 Uhr
13.09.25, 15:45 Uhr
07.03.26, 16:45 Uhr
24.01.26, 18:15 Uhr
15.11.25, 18:15 Uhr
07.12.25, 14:45 Uhr
15.02.26, 14:45 Uhr
20.12.25, 16:45 Uhr