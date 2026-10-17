Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Bremen 39,90 € Teampass 2026/27 - Todesfelde 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Spieltag 8SV Werder Bremen vs. SV Todesfelde von 1928 e. V. SV Werder Bremen Frauen 07.11.26, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels SV Werder Bremen vs. SV Todesfelde von 1928 e. V.. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenSV Werder Bremen FrauenSV Todesfelde von 1928 e. V. FrauenSV Werder Bremen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.