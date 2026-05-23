2. HBF: SV Werder Bremen vs. HSV Solingen-Gräfrath 76

23.05.26, 16:15 Uhr
Video-Livestream der Partie zwischen SV Werder Bremen vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 am 23.05.2026 um 18:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @sv-werder-bremen-frauen @hsv-solingen-graefrath-76-frauen
01.02.25, 18:15 Uhr
01.02.25, 17:15 Uhr
12.10.25, 13:45 Uhr
04.10.25, 16:15 Uhr
25.10.25, 16:15 Uhr
08.02.25, 17:15 Uhr
30.08.25, 15:45 Uhr
02.11.25, 14:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
19.09.22, 08:54 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
03.05.25, 16:15 Uhr
12.09.25, 17:20 Uhr
12.04.25, 16:15 Uhr
25.01.25, 17:15 Uhr
17.05.25, 16:15 Uhr
28.03.26, 17:15 Uhr
08.11.25, 17:15 Uhr
08.11.25, 12:50 Uhr
20.12.25, 17:15 Uhr
19.04.25, 16:15 Uhr
23.11.25, 12:50 Uhr
28.03.26, 13:20 Uhr