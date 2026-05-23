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2. HBF: SV Werder Bremen vs. HSV Solingen-Gräfrath 76

SV Werder Bremen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SV Werder Bremen Frauen
SV Werder Bremen Frauen

23.05.26, 16:15 Uhr

Video-Livestream der Partie zwischen SV Werder Bremen vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 am 23.05.2026 um 18:30 Uhr am 29. Spieltag in der 2. Handball Bundesliga Frauen #2hbf #handball @sporteuropetv @2-handball-bundesliga-frauen @sv-werder-bremen-frauen @hsv-solingen-graefrath-76-frauen

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