Premium-Video Pay per View 3,99 € SEASON PASS 24/25 20,00 € Weiter ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Dragons Rhöndorf TEAM EHINGEN URSPRING 14.12.24, 16:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Dragons Rhöndorf in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 14.12.2024 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @dragons-rhoendorf @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProADragons RhöndorfBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.