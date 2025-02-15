ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Rheinstars Köln TEAM EHINGEN URSPRING 15.02.25, 16:30 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Rheinstars Köln in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 15.02.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @rheinstars-koeln @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.