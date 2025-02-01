ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Skyliners Juniors TEAM EHINGEN URSPRING 01.02.25, 16:45 Uhr Ab 3,99 € Folgen Video-Livestream des Basketballspiels TEAM EHINGEN URSPRING vs. Skyliners Juniors in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Süd am 01.02.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @team-ehingen-urspring @frankfurt-skyliners-juniors @barmer-2-basketball-bundesliga-proaBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProASKYLINERS JuniorsBARMER 2. Basketball BundesligaTEAM EHINGEN URSPRING ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.