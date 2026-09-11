Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TSG A-H Bielefeld 26/27 69,90 € TSV Anderten 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Anderten vs. TSG A-H Bielefeld TSV Anderten Männer 03.04.27, 17:00 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Anderten vs. TSG A-H Bielefeld. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Anderten MännerTSG A-H Bielefeld MännerTSV Anderten Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.