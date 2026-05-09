TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster TSV Bayer Dormagen Männer II 12.12.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster der 3. Liga Handball Männer am 12.12.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westHandball3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Männer IITSG Münster MännerTSV Bayer Dormagen Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.