Premium-Livestream Pay per View 5,90 € EHV Aue 26/27 69,90 € TSV Burgdorf 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Burgdorf II vs. EHV Aue TSV Burgdorf II Männer 03.10.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf II vs. EHV Aue. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MännerEHV Aue MännerTSV Burgdorf II Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.