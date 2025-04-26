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Aufstiegsturnier 2. Bundesliga Mitte 120 Männer - Tag 1

TSV 1923 Großbardorf
TSV 1923 Großbardorf

Herzlich Willkommen zum ersten Tag des Aufstiegsturniers in die 2. Bundesliga 120 Mitte.

Teilnehmer sind die jeweiligen Landesmeister auf Bayern, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz.
In Bayern sicherte sich der 1. Kegelclub Oberaltertheim mit 25:11 Punkten den Meistertitel und in Hessen hat der SG Hainhausen Kegeln (22:6 Punkte) das Ausscheidungsspiel gegen Wölfersheim gewonnen und somit das Ticket für das Aufstiegsturnier gelöst.
Mit dem Ohrdrufer KSV (27:9 Punkte) in Thüringen nimmt der Absteiger aus dem letzten Jahr am Turnier teil und der TuS Gerolsheim / Kegeln hat sich in Rheinland-Pfalz mit 26:10 Punkten den Meistertitel gesichert.

Den aktuellen Live-Ticker (Aktualisierung alle 120 Wurf) finden Sie hier: https://www.tsv-grossbardorf-kegeln.de/

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TSV 1923 Großbardorf ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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