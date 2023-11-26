Uni Baskets Münster vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier | Postgame Interviews Uni Baskets Münster 26.11.23, 14:53 Uhr Folgen Postgame Interviews des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. RÖMERSTROM Gladiators Trier aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 9. Spieltag am 25.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @roemerstrom-gladiators-trierBasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball Bundesliga