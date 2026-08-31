 Zum Inhalt

Datenschutz-Einstellungen nicht verfügbar

Die Datenschutz-Einstellungen konnten nicht geladen werden. Bitte deaktiviere ggf. deinen Adblocker und lade die Seite neu.

Aryna Sabalenka vs. Polina Iatcenko

US Open 2026 - Women's Singles
US Open 2026 - Women's Singles

HIGHLIGHTS

Video-Highlights der Partie Aryna Sabalenka vs. Polina Iatcenko in der 2. Runde der US Open am 03.09.2026 im Rahmen der US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightswomenssingles

TennisfrauenUS Openhighlightsmixed
Dieses Video ist nur in bestimmten Ländern verfügbar: Deutschland , Österreich , Schweiz  

Weitere Videos und Fotos von US Open 2026 - Women's Singles

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.