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#02 Gamereport vs. Koblenz

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Hoher Besuch beim Rheinland-Pfalz Derby in der SWT Arena: unter den 4.140 Zuschauern fieberte auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer beim Duell der @vetconcept-gladiators-trier gegen die @epgbasketskoblenz in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa mit.

BasketballEPG Baskets KoblenzBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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