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Gamereport zum Aufstieg

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Ein Traum wird wahr! Nach zehn Jahren in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa steigen die @vetconcept-gladiators-trier mit einem Sieg gegen @phoenix-hagen in die Basketball Bundesliga auf!!!

BasketballPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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