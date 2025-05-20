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ProA Playoffs: VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Phoenix Hagen-Halbfinale-Spiel 3

VET-CONCEPT Gladiators Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier

Video-Livestream des Halbfinalspiels 3 VET-CONCEPT Gladiators Trier vs. Phoenix Hagen in den Playoffs der ProA am 20.05.2025 #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @vetconcept-gladiators-trier @phoenix-hagen

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga
VET-CONCEPT Gladiators Trier ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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